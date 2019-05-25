محافظ الغربية: التعاقد مع شركة نقل جماعى لتوفير 52 اتوبيسا لنقل الركاب

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن المحافظة تشهد نقلة حضارية متكاملة فى جميع القطاعات، حيث تم التعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعى التى ستقوم بتوفير 52 أتوبيسا منهم أتوبيسات كهربائية خلال الفترة القادمة.

وأشار أنه جارى إعداد دراسة للتعاقد مع أحدى شركات الجمع المنزلى للقمامة لمنع وجودها بالشوارع وخلق مظهر حضارى.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف 17 كم شوارع رئيسية بمدينة طنطا خلال 3 أشهر فقط بدلاً من عام، على أن يتم البدء فى اعمال رصف شوارع محب وتوت عنخ أمون وكافة الشوارع الفرعية الرابطة فور الانتهاء التام من جميع أعمال البنية التحتية بها.

وأوضح أنه تم رصف 72 كم شوارع على مستوى المحافظة، مؤكدا أن أعمال تطوير شارع البحر بطنطا بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاه مزودين بإشارات مرورية، مشيراً أن شارع البحر قد شهد خلال الفترة الماضية 33 حادث سير بسبب العبور العشوائى للطريق منهم حوادث تسببت فى وفاة 3 مواطنين.