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محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار ويتابع إغلاق الموقف القديم

السبت، 25 مايو 2019 12:44 ص
محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار ويتابع إغلاق الموقف القديم محافظ البحر الأحمر فى جولة ميداينة
البحر الأحمر- عماد عرفة
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تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ،  ميدان الدهار والأعمال الجارية به حول غلق الموقف القديم ، وكلف  الوحدة المحلية ، بتدشين رصيف لعدم السماح لأى ميكروباص بالوقوف مرة أخرى بالموقف القديم ، ووجه  إدارة المرور بالحفاظ على انتظام حركة سير السيارات و اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى مخالف للقانون .
 
وشدد  اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة زيادة أعمال النظافة بسوق الخضار بالدهار للحفاظ على نظافة الخضروات المعروضة ، كما 
 وجه بالرقابة المستمرة على الأغذية ومتابعة صلاحيتها حفاظا على حياة المواطنين .
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