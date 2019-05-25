محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار ويتابع إغلاق الموقف القديم

البحر الأحمر- عماد عرفة

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ، ميدان الدهار والأعمال الجارية به حول غلق الموقف القديم ، وكلف الوحدة المحلية ، بتدشين رصيف لعدم السماح لأى ميكروباص بالوقوف مرة أخرى بالموقف القديم ، ووجه إدارة المرور بالحفاظ على انتظام حركة سير السيارات و اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى مخالف للقانون .

وشدد اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة زيادة أعمال النظافة بسوق الخضار بالدهار للحفاظ على نظافة الخضروات المعروضة ، كما

وجه بالرقابة المستمرة على الأغذية ومتابعة صلاحيتها حفاظا على حياة المواطنين .