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محافظة القاهرة تبدأ إزالة منطقة الحكر القديم فى حى الشرابية

السبت، 25 مايو 2019 02:43 م
محافظة القاهرة تبدأ إزالة منطقة الحكر القديم فى حى الشرابية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على بدء أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية والتى تضم780 أسرة سيتم نقلهم تباعاً إلى منطقة المحروسة "1".

وأصدر عبد العال، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث ان المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كانت أعمال الازالة قد انطلقت صباح اليوم لـ 28 عقار يقطنها 57 أسرة بشارع عبد الرحمن سباق بحضور العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الشرابية ومسئولى الحى .

وأصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة لتلقى تظلمات المواطنين برئاسة العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولى الحى للنظر فى تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم فى الحصول على وحدات سكنية، كما أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية لأى عقار يتم إخلاؤه .

 


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