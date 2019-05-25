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محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق الغاز.. ولا خسائر فى الأرواح.. صور

السبت، 25 مايو 2019 08:38 م
محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق الغاز.. ولا خسائر فى الأرواح.. صور أثار الحريق
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف  الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بمجرد ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، اليوم، بإندلاع حريق ناتج عن كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة و اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد و جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتوجه فوراً لموقع إندلاع  ، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة ناتا جاز وتم السيطرة على الحريق واخماد اندلاع اللهب بفضل جهود قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات بشرية، و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض جميع ملابسات الحادث على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
 
وأكد المحافظ على جميع الجهات المعنية  بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة .
 
وقد انتقل  سكرتير العام المحافظة و سكرتير عام مساعد المحافظة ،و اللواء محمود حسن نائب مدير الأمن، و اللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع وسط ،و اللواء شريف أبو خيار مساعد مدير الأمن ، و العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، و العميد أحمد الكرداني ممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، و العقيد محمد السيد المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية،  إلى موقع الحادث الذي تم جراء قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز مما أدى إلى نشوب الحريق و احتراق ٩ سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية.
 
 
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