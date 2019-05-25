سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية: البدء فى تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة بـ"شارع 306"

السبت، 25 مايو 2019 08:40 م
محافظة الإسكندرية: البدء فى تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة بـ"شارع 306" شارع 306 الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
 
صرح   الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، بأنه تم البدء في الرفع المساحي و الهندسي لشارع أحمد محمد حسنين الكائن بمنطقة الازاريطة والذي يحده من الشمال شارع عمر لطفي و من الجنوب شارع أبو قير ، و من الشرق مدرسة ليسية الحرية وحمام سباحة استاد جامعة الإسكوندرية وكلية النصر بنات(EGC )، و من الغرب مدرسة النصر بنين و كلية زراعة جامعة الإسكندرية.
 
و ذلك لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة  على أرصفة الشارع لتنفيذ  "شارع 306"  من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
يأتى هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر  و شركة أسواق مصر اكسبريس للتطوير والإدارة ،لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة شارع احمد محمد حسنين بمنطقة الازاريطة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
 
وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الإقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة و القضاء على العشوائية ، و التوسع في المناطق الترفيهية ، ووضع حلول جذرية لاشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.
7AB62BA4-E301-40B1-9EF3-FC61217570DB
 
35FE89FF-0644-4D26-8711-7881D9324F69
 
3531FE15-75FD-4518-B914-B95D3B3D4606
 
8849F6BB-A9E2-48DF-9BF2-97E2FBF93CFA
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور .. التصدى لبناء مخالف بجمرك الاسكندرية و مصادرة المعدات

أهالى شارع محمود الديب بجليم الإسكندرية يشكون انقطاع التيار الكهربائى

مركز السموم بالإسكندرية يحذر من تناول عقارين لزيادة وإنقاص الوزن

صور.. استعراضات غنائية راقصة لذكريات رمضان بثقافة الإسكندرية

صور .. كسر ماسورة مياه شرق الإسكندرية والحى يتابع الإصلاح

صور.. "تضامن الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون لتطوير حضانات الأطفال

اخبار الاسكندرية

شارع 203

المشروعات الصغيرة

عربات متنقلة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

الرجوع الى أعلى الصفحة