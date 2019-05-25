محافظة الإسكندرية: البدء فى تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة بـ"شارع 306"

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، بأنه تم البدء في الرفع المساحي و الهندسي لشارع أحمد محمد حسنين الكائن بمنطقة الازاريطة والذي يحده من الشمال شارع عمر لطفي و من الجنوب شارع أبو قير ، و من الشرق مدرسة ليسية الحرية وحمام سباحة استاد جامعة الإسكوندرية وكلية النصر بنات(EGC )، و من الغرب مدرسة النصر بنين و كلية زراعة جامعة الإسكندرية.

و ذلك لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306" من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتى هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر و شركة أسواق مصر اكسبريس للتطوير والإدارة ،لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة شارع احمد محمد حسنين بمنطقة الازاريطة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الإقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة و القضاء على العشوائية ، و التوسع في المناطق الترفيهية ، ووضع حلول جذرية لاشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.