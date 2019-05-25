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مباحث شرم الشيخ تكشف غموض العثور على طفل غريق بشاطئ الفنار

السبت، 25 مايو 2019 09:30 ص
مباحث شرم الشيخ تكشف غموض العثور على طفل غريق بشاطئ الفنار الام قاتلة طفلها والطفل القتيل
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 نجحت مباحث قسم أول شرم الشيخ من كشف غموض العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن مرتكب الحادث والدة الطفل.

تلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من اللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، والطفل عمره لا يتجاوز 3 سنوات.

على الفور أمر اللؤاء مدحت السقا المقدم محمد سامى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ بتشكيل فريق بحث ضم ضباط المباحث والأفراد تحت قيادة مدير المباحث الجنائية وقام بتفريغ كاميرات المراقبة بشارع شاطئ الفنار لتحديد مرتكب الجريمة.

كشفت الكاميرات عن مفاجأة، وهى أن الأم وتدعى "دينا  . ح . ج" من محافظة البحيرة ومواليد 1993 ، وراء ارتكاب الواقعة، حيث ظهرت أثناء ذهابها إلى الشاطئ ومعها الطفل وعادت بدونه، وتعمل فى أحد الأندية الصحية بفنادق شرم الشيخ، واعترفت القاتلة بأنه توجد مشاكل عائلية بينها وبين زوجها السابق ووالد الطفل، وإنه هددها بأخذه وتسجيله باسم زوجته الحالية، حيث لا توجد شهادة ميلاد للطفل مما دفعها لارتكاب الجريمة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قامت بنشر صورة الطفل الغريق بعد أن عثرت عليه إحدى المراكب على شاطئ الفنار بشرم الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة بشرم الشيخ للتحقيق معها.

وقررت النيابة العامة بشرم الشيخ حبس الآم 4 أيام على ذمة التحقيق وندب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفل.

 

الطفل
الطفل

 

الام
الام

 


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مباحث شرم الشيخ

طفل شاطئ الفنار

مدير امن جنوب سيناء

مباحث قسم اول شرم الشيخ

طفل غريق


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