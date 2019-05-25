سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هو هربس العين وكيف تحمى نفسك من الإصابة

السبت، 25 مايو 2019 06:30 ص
ما هو هربس العين وكيف تحمى نفسك من الإصابة هربس العين
كتبت إيناس البنا
إضافة تعليق
العين واحدة من أكثر الأعضاء حساسية فى جسم الإنسان التى تحتاج إلى رعاية اضافية ليكون صحيًا وخاليًا من الأمراض. 
 
تشمل العوامل المختلفة التى تصيب العين الغبار والتلوث وحتى مسببات الحساسية تسبب أضرارًا كبيرة للعينين، مما يؤدى إلى العديد من المشكلات، وبصرف النظر عن التهاب الملتحمة، هناك فيروس آخر يجب أن نعرفه وهو فيروس الهربس، يمكن أن تؤدى هذه العدوى الفيروسية إلى شىء خطير إذا لم يتم توفير الرعاية المناسبة.
 

أنواع الفيروسات

ووفقا لتقرير موقع "only my health" فهناك نوعان من فيروس الهربس، النوع الأول يمكن أن يؤدى إلى القروح الباردة، بينما النوع الثانى، الذى يؤدى أيضًا إلى الإصابة بجدرى الماء يمكن أن يؤثر على العين بمرض العين الهربسى. 

أنواع الإصابات فى العين من الهربس

تتراوح العدوى الشائعة من الالتهابات الشائعة إلى العمى الجزئى وهى أنواع مختلفة:
 
التهاب القرنية الهربسي: أحد أكثر أنواع الهربس شيوعًا، التهاب القرنية الذى يؤدى إلى إصابة القرنية، وعادة ما يشفى مع الأدوية اللازمة على النحو الذى يحدده طبيب العيون تبعا لشدة الحالة.
 
التهاب القرنية اللحمى: هذه الحالة شديدة بعض الشيء لأنها تتعمق في القرنية، هذا النوع من الهربس إذا لم يتم الاعتناء به جيدًا في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدى إلى العمى الجزئى والتندب.
 
الهربس القوبائى: يؤثر هذا النوع من قوباء العين بشكل مباشر على القزحية والأنسجة المحيطة بها داخل العين، قزحية العين يؤدى إلى مزيد من الألم المفرط  واحمرار، كما أنه يؤثر على الأجزاء الأمامية من داخل العين. 

أعراض الإصابة بهربس العين

يمكن أن تكون الأعراض الأولية ضبابية الرؤية والألم والاحمرار فى العين. 
 
تمزيق المنطقة المسيلة للدموع. 
تورم فى وحول العينين. 
إفرازات بيضاء من العينين. 
حساسية من الضوء.
 
ينتقل هربس العين عمومًا عن طريق الاتصال مع فرد مصاب بعدوى الهربس الأنشطة، يدخل الفيروس عن طريق الفم أو الأنف وينتقل إلى الأعصاب. 

نصائح للوقاية من هربس العين

يُنصح باستخدام الأجهزة الرقمية المناسبة.
اتباع إرشادات الحد الأدنى من التوهج من الشاشة يجب أن يكون السطوع أقل. 
يجب أن تكون الشاشة مباشرة أمام الوجه بأقل قدر من الضغط على عينيك.
خذ فترات راحة منتظمة من وقت الشاشة.
ابعد عن مكتبك كل ساعتين وتجول في مكان العمل لمدة 5 دقائق.
هربس العين، إفرازات العين، التهاب القرنية، الهربس.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اعراض الهربس أبرزها قروح فى الفم أو الأعضاء التناسلية

صحتك فى وصفة.. مكعبات الثلج واللبن لعلاج الهربس عند الأطفال

هل يسبب الهربس مرض الزهايمر؟

صحتك فى وصفة.. خميرة بيرة وزيت جوز الهند لعلاج فيروس الهربس

هربس العين

العين

امراض العيون

اضرار هربس العين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة