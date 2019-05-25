ما هو هربس العين وكيف تحمى نفسك من الإصابة

كتبت إيناس البنا

العين واحدة من أكثر الأعضاء حساسية فى جسم الإنسان التى تحتاج إلى رعاية اضافية ليكون صحيًا وخاليًا من الأمراض.

تشمل العوامل المختلفة التى تصيب العين الغبار والتلوث وحتى مسببات الحساسية تسبب أضرارًا كبيرة للعينين، مما يؤدى إلى العديد من المشكلات، وبصرف النظر عن التهاب الملتحمة، هناك فيروس آخر يجب أن نعرفه وهو فيروس الهربس، يمكن أن تؤدى هذه العدوى الفيروسية إلى شىء خطير إذا لم يتم توفير الرعاية المناسبة.



أنواع الفيروسات

ووفقا لتقرير موقع "only my health" فهناك نوعان من فيروس الهربس، النوع الأول يمكن أن يؤدى إلى القروح الباردة، بينما النوع الثانى، الذى يؤدى أيضًا إلى الإصابة بجدرى الماء يمكن أن يؤثر على العين بمرض العين الهربسى.



أنواع الإصابات فى العين من الهربس

تتراوح العدوى الشائعة من الالتهابات الشائعة إلى العمى الجزئى وهى أنواع مختلفة:

التهاب القرنية الهربسي: أحد أكثر أنواع الهربس شيوعًا، التهاب القرنية الذى يؤدى إلى إصابة القرنية، وعادة ما يشفى مع الأدوية اللازمة على النحو الذى يحدده طبيب العيون تبعا لشدة الحالة.

التهاب القرنية اللحمى: هذه الحالة شديدة بعض الشيء لأنها تتعمق في القرنية، هذا النوع من الهربس إذا لم يتم الاعتناء به جيدًا في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدى إلى العمى الجزئى والتندب.

الهربس القوبائى: يؤثر هذا النوع من قوباء العين بشكل مباشر على القزحية والأنسجة المحيطة بها داخل العين، قزحية العين يؤدى إلى مزيد من الألم المفرط واحمرار، كما أنه يؤثر على الأجزاء الأمامية من داخل العين.



أعراض الإصابة بهربس العين

يمكن أن تكون الأعراض الأولية ضبابية الرؤية والألم والاحمرار فى العين.

تمزيق المنطقة المسيلة للدموع.

تورم فى وحول العينين.

إفرازات بيضاء من العينين.

حساسية من الضوء.

ينتقل هربس العين عمومًا عن طريق الاتصال مع فرد مصاب بعدوى الهربس الأنشطة، يدخل الفيروس عن طريق الفم أو الأنف وينتقل إلى الأعصاب.



نصائح للوقاية من هربس العين

يُنصح باستخدام الأجهزة الرقمية المناسبة.

اتباع إرشادات الحد الأدنى من التوهج من الشاشة يجب أن يكون السطوع أقل.

يجب أن تكون الشاشة مباشرة أمام الوجه بأقل قدر من الضغط على عينيك.

خذ فترات راحة منتظمة من وقت الشاشة.

ابعد عن مكتبك كل ساعتين وتجول في مكان العمل لمدة 5 دقائق.

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