للأسبوع الثانى.. رهبان الدير المحرق يزورون القدس ويصلون بكنيسة القيامة

سارة علام

واصل وفد رهبان الدير المحرق زيارتهم للقدس للأسبوع الثانى على التوالى، حيث ترأس الانبا بيجول رئيس الدير وفد يتألف من 30 راهبًا وذلك لزيارة الأماكن الدينية المقدسة وبموافقة الكنيسة القبطية.

وصلى الرهبان فى كنيسة القيامة، والتقطوا صورًا تذكارية مع مذبح الكنيسة القبطية داخل كنيسة القيامة.

وأوضح الأنبا بيجول، أن زيارة القدس، الهدف منها أيضا، دعم التواجد المسيحي بالقدس، وكذلك الحفاظ على ممتلكات الكنيسة القبطية، فهي زيارة دينية روحية بحتة، ولدعم الأقباط هناك من خلال تواجد الكنيسة القبطية.

وأشار رئيس دير السيدة العذراء المحرق، إلى أنه توجه لزيادة الأراضى المقدسة، برفقه 30 راهب من الدير، والزيارة سوف تستمر لمدة 11 يومًا، ويعقبها الذهاب إلى الأردن.