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كيف تستخرج جواز سفر لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلكترونيًا × 7 خطوات

السبت، 25 مايو 2019 03:30 ص
كيف تستخرج جواز سفر لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلكترونيًا × 7 خطوات جواز سفر - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال استخراج جواز السفر عبر الموقع الإلكترونى فى عدة خطوات يستعرضها "اليوم السابع".
 

 - نفتح الموقع الرسمى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .

- تظهر الصفحة الرسمية للمصلحة، ومنها نقوم بالضغط على اختيار إصدار وثائق السفر.

- يظهر على اليمين من الصفحة النقاط المتبعة فى عملية الاستخراج ومنها.

- كيفيه استخراج جواز سفر وهى نموذج 29 جوازات مجانًا، ومن خلال تملأ البيانات بداخله فقط، والأشخاص الذين لهم الحق فى تقديم هذه الطلبات بالنسبة للأزواج أو الآباء عن أبنائهم القصر.

- وتليها المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر وهى بطاقة الرقم القومى.

- عدد 3 صور ملونة حديثة، مستند التجنيد للذكور، المؤهل الدراسى فى حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومى للقصر، مستند أثبات الحالة الاجتماعية للإناث، جواز السفر المنتهى فى حالة التجديد.

- رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد أو تالف، هى 247 جنيهًا يضاف لها الرسوم المقررة ليصبح إجمالى المبلغ 458.5 جنيه مصرى، ورسوم استخراج  جواز السفر المقروء أليًا 335 جنيهًا.


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