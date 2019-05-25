كفارة الإفطار للمريض وهل يجوز إعطاؤها لابن يمر بضائقة مالية.. الافتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمريض الذى نصحه الطبيب بالإفطار أن يفطر وأن يخرج كفارة عن إفطاره هذا، مشيرة إلى أنه يجوز إعطاء هذه الكفارة للابن المٌعسر.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو بثته الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه ردًا على سؤال سيدة مريضة نصحها طبيبها بضرورة الإفطار، وتسأل عن الكفارة وهل يجوز إعطاؤها لابنها الذى يعول طفلين ويمر بضائقة مالية؟، فإن كفارة الإفطار هى الحد الأدنى للفدية هو ما يساوى 510 جرامات من غالب قوت أهل البلد ولذلك يكون الحد الأدنى للفدية هذا العام 6 جنيهات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "نقول الحد الأدنى، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزيد عن الـ 6 جنيهات ولكن من معه يزيد ولا يضيع الله أجر من أحسن عملاً"، مؤكدًا أنه يجوز لهذه السيدة إعطاء مبلغ الفدية لابنها الذى يمر بضائقة مالية.