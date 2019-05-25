كانى ويست: الليبراليون يتنمرون على أصحاب الآراء السياسية المختلفة

هاجم المغنى الأمريكى الشهير، كانى ويست، التيار الليبرالى فى بلاده واتهمهم بالتنمر على المخالفين لهم فى الرأى والتوجه السياسى.

وبعد سخرية المذيع الأمريكى ديفيد ليترمان، فى برنامج كوميدى يذاع على قناة نتفيلكس، من آراءه السياسية، قال ويست، وهو زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، إن الليبراليين يتنمرون على مؤيدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ظهر ويست في مجموعة جديدة من الحلقات فى سلسلة مقابلات ليترمان بعنوان "ضيفى التالى لا يحتاج إلى تقديم"، حيث جلس الثنائى لمناقشة متعمقة حول كل شئ من الأزياء إلى الموسيقى والسياسة. وطالما كان ويست مؤيدًا صريحًا للرئيس، و ارتدى قبعة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" فى برنامج "Saturday Night Live" وزار المكتب البيضاوى العام الماضى، وهو ما وضعه فى موقف هجوم دائم من قبل خصوم ترامب.