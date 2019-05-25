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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مقدسيين بينهم أخوين

السبت، 25 مايو 2019 01:06 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مقدسيين بينهم أخوين قوات الاحتلال الإسرائيلية
وكالات الأنباء
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم أربعة مقدسيين من أماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة وحولتهم الى مراكز للتحقيق معهم فى مدينة القدس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأفادت مصادر محلية فى القدس ان أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت الأخوين حازم وغالب ادكيدك من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.


ونفس السياق ، قال مركز معلومات وادى حلوة إن قوات الاحتلال اعتقل الليلة الماضية، الشابين جاد الله الرجبي، ويزن الرجبى من حى بطن الهوى الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 


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