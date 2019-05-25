قطار ينهى حياة ربة منزل أثناء عبورها السكة الحديد بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها، حيث صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة اصطدام قطار بها فى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن ربة منزل اثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.