فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته

وكالات الأنباء

شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن متابعيها على"إنستجرام"، فيديو تناول فيه الإفطار مع الملك عبد الله وأولادهم، ويظهر مقطع الفيديو لقطات عفوية للأسرة الملكية، أثناء تحضير وجبة الأفطار ثم جلوسهم لتناول الإفطار معًا.