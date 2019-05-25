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فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته

السبت، 25 مايو 2019 03:32 م
فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته الملك عبد الله عاهل الأردن
وكالات الأنباء
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شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن متابعيها على"إنستجرام"، فيديو تناول فيه الإفطار مع الملك عبد الله وأولادهم، ويظهر مقطع الفيديو لقطات عفوية للأسرة الملكية، أثناء تحضير وجبة الأفطار ثم جلوسهم لتناول الإفطار معًا.


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