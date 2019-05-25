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فى ظل أزمة اقتصادية..مادورو يخصص 56 مليون يورو لتصنيع الأسلحة

السبت، 25 مايو 2019 11:06 ص
فى ظل أزمة اقتصادية..مادورو يخصص 56 مليون يورو لتصنيع الأسلحة نيكولاس مادورو - الرئيس الفنزويلى
كتبت فاطمة شوقى
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فى خضم الأزمة الاقتصادية العميقة التى تمر بها فنزويلا ، أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن أنه سيتم تخصيص 56 مليون يورو  لتصنيع أسلحة وملابس عسكرية للجيش .
 
ووفقا لموقع "كوبا نت" الإخبارى فإنه خلال افتتاح المعرض الأول للابتكار والعلوم والتكنولوجيا التابع للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية (FANB) 2019 ، أعلن مادورو الموافقة على ميزانية قدرها 56 مليون يورو ، منها 50 ستخصص لبناء مصنع الغزل والنسيج ، حيث من المتوقع أن تنتج 786 ألف وحدة سنوية من الزى العسكرى ، وال 6 مليون يورو الآخرى لتفعيل خط إنتاج مدفع رشاش "كاريبى" ، عيار 9.19 ملم.
 
وقال مادورو إنه يمكن استخدامه من قبل وكالات عسكرية مختلفة للنظام ، وحتى من قبل الميليشيات الشعبية نفسها أو مجموعات من الجماعات، مشيرا إلى أنه مهم للغاية للتقدم فى التحرير الاقتصادى فى النهاية.
 
ويأتى الاستثمار الجديد لنظام مادورو فى وقت تشهد فيه فنزويلا أكبر تضخم فى العقود الأخيرة ، وهى أزمة تميزت بندرة الغذاء والدواء والإخفاقات فى الخدمات الأساسية التى تنسبها الديكتاتورية إلى العقوبات الدولية.
 
 

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