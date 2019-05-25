فرنسا: من المبكر الحديث عن فرضية عملية إرهابية بعد انفجار ليون

وكالات الأنباء

اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي" بعد أن أسفر انفجار طرد مفخخ، الجمعة، فى أحد شوارع مدينة ليون الفرنسية، عن جرح 13 أشخاص، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي"

وتابعت فى تصريح لـ"بى إف إم تى في" أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعى العام فى باريس "فتح تحقيق ،لكن من الضرورى انتظار نتائج هذا التحقيق الذى ما زال جاريا".

قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، أوقع انفجار طرد مفخخ فى أحد شوارع ليون بشرق فرنسا مساء الجمعة 13 جريح إصاباتهم طفيفة. وبدأت عمليات البحث عن مشتبه به مساء الجمعة.

وزار كل من وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير ومدعى باريس ريمى هايتز مكان الواقعة، لفترة وجيزة خلال المساء، دون الإدلاء بتصريح.

ووفق مصادر الشرطة، كان الطرد يحتوى على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين فى قلب هذه المدينة التى تعد من الأكبر فى فرنسا، ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.