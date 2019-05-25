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غداً.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا

السبت، 25 مايو 2019 07:33 م
غداً.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية – عادل ضرة
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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان للأساتذة العاملين بالكلية غدا الأحد، وحتى 30 مايو الجاري.

وقال رئيس الجامعة فى بيان له، إنه وفقا للجدول الزمنى تم تخصيص يوم السبت 1 يونيو لفحص الأوراق وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

وأضاف سبع، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة فى تلقى الطعون والبت فيها يوم الأحد 2 يونيو، مضيفًا أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الإثنين 3 من نفس الشهر، فى حين تجرى المقابلات وتسليم التقارير النهائية فى التاسعة صباح يوم الخميس 13 يونيو.

 

 

 

 

 


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