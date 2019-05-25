طهران تستبعد التوصل لحلول دبلوماسية سريعة مع واشنطن لعدم وجود قنوات اتصال

أ ش أ - رويترز

استبعد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية سريعة لأى أزمة قد تنشأ بين طهران وواشنطن نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم السبت، عن ظريف، قوله، "إنه فى ظل الأوضاع الراهنة التى خلقتها الإدارة الأمريكية فلا إمكانية للحل السهل والسريع"، مؤكدا صعوبة إجراء أى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى الوقت الحالى.

كما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، اليوم السبت، عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، قوله، إن إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين، وأضاف وزير الخارجية الإيرانى، بحسب الوكالة، أن "تزايد الوجود الأمريكى فى منطقتنا خطير للغاية ويهدد السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، نشر 1500 جندى إضافى فى الشرق الأوسط، بسبب تهديدات مستمرة ضد القوات الأمريكية صادرة عن أعلى مستوى فى الحكومة الإيرانية.

ويأتى قرار نشر هؤلاء الجنود، فى غمرة التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وفى وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالى بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووى أبرم فى 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، فى حين شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيرانى.