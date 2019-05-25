طلاب الثانوية الأزهرية بالوادى الجديد يؤدون أول يوم فى الامتحانات.. اليوم

بدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،على مستوى 5 لجان موزعة بمراكز الوادى الجديد، اليوم السبت،حيث أدي طلاب شعبة العلمى امتحان مادة الفقة، ومادة الديناميكا للنظام الحديث،والميكانيكا للنظام القديم.

وقال الشيخ أحمد رضوان، رئيس منطقة الوادى الجديد الأزهرية،إن المحافظة تضم 351 طالبًا موزعين على 5 لجان امتحانات بواقع لجنة واحدة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة،لافتًا إلى أن الامتحانات ستنتهي في يوم 29 يونيو المقبل وذلك فى إطار الضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف أنه تم عقد لقاءًا مع رؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لبحث كافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والالتزام بها، وضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتشديد مراقبة الطلاب أثناء سير الامتحانات لضمان عدم ظهور حالات غش ومواجهتها بكل حسم.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى الطلاب، ودعم جميع اللجان بالإمكانيات اللازمة لأداء الامتحان في سهولة ويسر وتزليل كافة العقبات أمام المراقبين والطلاب.