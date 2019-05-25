طرق المنوفية تعلن رصف طريق مدخل سدود بتكلفة 300 ألف جنية

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف مدخل سدود بطول 300 متر من مسجد الشهداء طريق الوحدة المحلية مركز منوف وذلك بتكلفة إجمالية 300 ألف جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% وذلك بمبلغ 210 ألف جنية.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتماد المالى الموزع بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بأنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .