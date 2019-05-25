ضبط 705 هاربين من أحكام قضائية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 705 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 134هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 19هاربت من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 383 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 186محكوم عليهم فى جنح المخالفات و2 حكم سرقة تيار كهربائي، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.