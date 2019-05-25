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ضبط 5 هاربين بسبب تبادل إطلاق النار فى مشاجرة بمحافظة قنا

السبت، 25 مايو 2019 12:29 ص
ضبط 5 هاربين بسبب تبادل إطلاق النار فى مشاجرة بمحافظة قنا حملات أمنية -ارشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  5 عناصر جنائية تبادلوا إطلاق النار، نتيجة خلافات نشبت بينهم بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتولت النيابة التحقيقات.
 
كان اللواء مجدى القاضى ، مدير أمن قنا  ، تلقى أخطاراً يفيد ضبط كلا من وليد خ، وعبد الله.ع، وبركات. ج  ، وضبط " محمد. ع  " هارب من السجن المؤبد، و "محمد. ر "  هارب من 3 احكام جنايات و تم العثور على 5 بنادق اليه و 2 سيارة و تروسيكل و موتوسيكل مبلغ بسرقتها، بعد أن تبادلوا تبادل اطلاق النار فيما بينهم مع تشكيل عصابى يقوده  "حسنى. ش " الهارب من أحكام قضائية ، عقب  تبادل المتهمين اطلاق النار بقرية الحسينات ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
 
 
 

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