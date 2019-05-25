ضبط 5 هاربين بسبب تبادل إطلاق النار فى مشاجرة بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 عناصر جنائية تبادلوا إطلاق النار، نتيجة خلافات نشبت بينهم بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء مجدى القاضى ، مدير أمن قنا ، تلقى أخطاراً يفيد ضبط كلا من وليد خ، وعبد الله.ع، وبركات. ج ، وضبط " محمد. ع " هارب من السجن المؤبد، و "محمد. ر " هارب من 3 احكام جنايات و تم العثور على 5 بنادق اليه و 2 سيارة و تروسيكل و موتوسيكل مبلغ بسرقتها، بعد أن تبادلوا تبادل اطلاق النار فيما بينهم مع تشكيل عصابى يقوده "حسنى. ش " الهارب من أحكام قضائية ، عقب تبادل المتهمين اطلاق النار بقرية الحسينات ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .