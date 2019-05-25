ضبط 3005 هاربين من أحكام وتحصيل 66450 خلال 24ساعة فى حملة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3005 هاربين من احكام، منهم 3 محكوم عليهم في جناية 1450 حكم جزئي، و 112 حكم مستأنف، و 1405 حكم فى غرامات، و 35 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 66 ألف و 450 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.