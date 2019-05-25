سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3005 هاربين من أحكام وتحصيل 66450 خلال 24ساعة فى حملة بالغربية

السبت، 25 مايو 2019 12:35 ص
ضبط 3005 هاربين من أحكام وتحصيل 66450 خلال 24ساعة فى حملة بالغربية اللواء طارق حسونة - مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3005 هاربين من احكام، منهم 3 محكوم عليهم  في جناية 1450 حكم جزئي، و 112 حكم مستأنف، و 1405 حكم فى غرامات، و 35 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 66 ألف و 450 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سلطات المطار تضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

تنفيذ أحكام وضبط باعة جائلين خلال حملة بالمنطقة الأثرية فى الهرم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة