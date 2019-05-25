ضبط 19 قضية أموال عامة بلغت قيمتها 63 مليون جنيه و2.6 مليون عملات أجنبية

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة فى مجال جرائم الأموال العام، فى ضبط "19" قضية متنوعة بلغت قيمتها ثلاثة وستون مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وسبعون جنيه مصرى.

وأسفرت الأجهزة الأمنية لمكافة جرائم الأموال العامة، عن ضبط (19) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - إختلاس مال عام وتربح - إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع – رشوة واستغلال نفوذ مزعوم ".. بقيمة بلغت (63,462,479) "ثلاثة وستون مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وسبعون جنيه مصرى" ، (2,625,000) "إثنان مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف عملات أجنبية مختلفة".