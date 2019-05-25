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خالد صلاح
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ضبط 18 مخالفة تموينية بمركز ديروط ورفع 65 طن مخلفات خلال حملات النظافة بمركز أسيوط

السبت، 25 مايو 2019 12:35 م
ضبط 18 مخالفة تموينية بمركز ديروط ورفع 65 طن مخلفات خلال حملات النظافة بمركز أسيوط رفع المخلفات -ارشيفية
أسيوط هيثم البدري
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على الاهتمام بقطاع النظافة واستمرار الحملات خلال الأيام المقبلة ، والتواجد الدائم من قبل رؤساء المراكز والقرى للارتقاء بنظافة الشوارع ورفع أكوام القمامة والمخلفات، مشيرا ألى حرص المحافظة على التطبيق الصحيح للمنظومة والتخلص من المخلفات بالطرق الآمنة دون المساس بسلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى توزيع صناديق القمامة على جميع مراكز وإحياء المحافظة للحفاظ على الذوق العام و المظهر الجمالى للشوارع .
 
وأشار اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط بالاهتمام بقطاع النظافة قد شن المركز والمدينة بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملاتها اليومية على الشوارع والميادين لرفع كافة أكوام القمامة والمخلفات بالمدينة والقرى ،مما أسفر عنها رفع حوالي 65 طن قمامة ومخلفات مضيفا أنه في ذات السياق شنت الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير برئاسة عبد الباقي سيد رئيس الوحدة حملة مكبرة لرفع كافة المخلفات والمعوقات على جانبي الطرق بمدينة 30 يونيو منوها بتكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة.
 
وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط الى انه تم تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرى المركز بالتنسيق مع زاهر محمد سرحان رئيس قسم الرقابة التموينية ومفتشة الادارة ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى وذلك ضمن اجراءات تشديد الرقابة على جميع اوجه النشاط التموينى .
 
 
 

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