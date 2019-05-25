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ضبط 16 مخبز لإنتاجه خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 25 مايو 2019 04:25 م
ضبط 16 مخبز لإنتاجه خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة حمله على المخابز -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 16 مخبز بمركزى دمنهور وحوش عيسى لإنتاجه خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و كذلك تجميع الدقيق المدعم  لإعادة بيعه فى السوق السوداء  للتربح والكسب الغير مشروع.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 

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حوادث البحيرة

مركز حوش عيسى

خبز مدعم

حملات تموينية بالبحيرة


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