ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

ضبطت حملة تموينية، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، 500 كجم دقيق بلدى مدعم، بحوزة أحد الأفراد بمنطقة قحافة بدائرة بندر أول الفيوم، قبل تهريبه للسوق السوداء.

وقد شنت مديرية التموين الحملة تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس حمّاد سالم عطية، مدير عام إدارة التموين بدائرة بندر أول، والمهندس سليمان داود مخيمر، رئيس الرقابة، ضبطت 500 كجم دقيق بلدى مدعم بمنطقة قحافة بمدخل نادى قارون.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 440 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019م بدائرة قسم الفيوم أول، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.