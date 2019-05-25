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ضبط "مستريحة" جديدة بالإسكندرية جمعت 12 مليون جنيه من ضحاياها

السبت، 25 مايو 2019 11:38 ص
ضبط "مستريحة" جديدة بالإسكندرية جمعت 12 مليون جنيه من ضحاياها المتهمة
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ربة منزل لقيامها بالإشتراك مع زوجها بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية، ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، لقيامها بتلقى منهم مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 12,000,000) مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، ولم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام كلا من (ربة منزل –سبق إتهامها والحكم عليها فى قضية "إستيلاء"، وعامل "زوج الأولى" – مواليد 1969 – سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "إستيلاء"، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجمالها (12,000,000 مليون جنيه)، بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح سنوية، ولم يلتزما بذلك، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، بالاشتراك مع زوجها "جار ضبطه"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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