سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 736 مليون جنيه خلال أسبوع

السبت، 25 مايو 2019 02:04 م
ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 736 مليون جنيه خلال أسبوع أموال ـ أرشفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ضبط (1045) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها (137) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (201) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (10) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، (42) قضية فى مجال الجمارك ، وضبط (185) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (133) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (736,000,025) مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وقد تم التصالح فى (170) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة ثمانية وأربعون جنيهاً.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المالية: مكافحة التهرب الضريبى أولوية.. ونتعاون مع جهات دولية لحصاره

محكمة إسبانية تبرئ شاكيرا من السرقة وأخرى تنتظرها للتهرب الضريبى

تأجيل محاكمة تامر عاشور على حكم حبسه سنة للتهرب الضريبى لـ17 يونيو المقبل

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر

العين الحمراء..ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة مليار جنيه

تهرب ضريبي

المتهربين من الضرائب

ضبط متهربين من الضرائب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة