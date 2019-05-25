ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 736 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ضبط (1045) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها (137) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (201) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (10) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، (42) قضية فى مجال الجمارك ، وضبط (185) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (133) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (736,000,025) مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وقد تم التصالح فى (170) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة ثمانية وأربعون جنيهاً.