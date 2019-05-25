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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين وعناصر إجرامية بكفر الشيخ

السبت، 25 مايو 2019 05:38 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين وعناصر إجرامية بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي،من ضبط عدد من العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية ، وتحررت المحاضر الازمة ،وجاري العرض على النيابة العامة.
 
فالقي القبض على " ش.إ .أ  "،30 سنة، اطل ومقيم بندر بيلا "مسجل شقي خطر تحت رقم1693/ج سرقات عامه"، وبحوزته طبنجه معدله عيار 9مم بقصد الدفاع،و50 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار،تحرر المحضر125/ 2019 جنايات قسم بيلا،و" ط. م. ب"،44 سنة،عاطل ،يقيم المرابعين،مركز كفرالشيخ سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين "مخدرات،حريق عمد،مشاجرة وضرب،أخرهم رقم 153/ 2008 جنح مركز كفرالشيخ، مشاجرة وضرب"، وبحوزته بندقيه خرطوش تركي عيار12مم بقصد الدفاع ، 3 طلقات من ذات العيار، تحرر المحضر 191/ 2019 جنايات "أ د ط" مركز كفرالشيخ.
 
كما القى القبض  على "ز. م. ز"،31سنة، عامل ، سبق إتهامه في القضية رقم 19097/ 2007جنح مركز الحامول "أداب عامه "، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 طلقه بقصد الدفاع، 70جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، 210جنيه، هاتف، تحرر المحضر9381/2019 جنايات مركز الحامول، كما تم ضبط 3 قضايا من قضايا المخدرات،والمضبوطات "250 جرام بانجو،120 جرام هيروين".
 
كما القي القبض على "ع. ي. م"،30 سنة، عاطل، مركز بيلا" سبق اتهامه في القضية 7803/ 2006م جنح أ د ط مركز بيلا "سلاح بدون ترخيص "، وبحوزته 250 جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، 50 جنيه وهاتف،تحرر المحضر4232/ 2019 جنايات مركز بيلا.
 
 

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