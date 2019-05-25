صور.. مراسم تنصيب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نشرت وكالة الأنباء رويترز أول صور لمراسم تنصيب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا المنتخب، حيث انتخب برلمان جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد فى أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت هذا الشهر.

وانتخب النواب رامافوزا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه اليوم السبت.





وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب أفريقيا في الثامن من مايو، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، مما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.



الاحتفال بالتنصيب



أنصار رامافوزا



أنصار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا



تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا



حصور رئيس موزمبيق



حضور رئيس جنوب السودان



حضور رئيس ناميبيا



رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا