سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية العامرة بمنوف

السبت، 25 مايو 2019 01:25 ص
صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية العامرة بمنوف
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شهد مساء الجمعة اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، فعاليات الحفل الختامى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بقرية العامرة مركز ومدينة منوف، بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الأوقاف والشيخ رمضان عبد المعز والدكتور هانى الجمل رئيس مجلس الأمناء، والإعلامى طارق علام والدكتور عبد الفتاح خضر رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.16 PM (1)

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وفى كلمته رحب رئيس مجلس الأمناء بالحضور، معرباً سعادته بمشاركة محافظ المنوفية تلك الاحتفالية وسط أبنائه الفائزين والمكرمين من حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم، موضحاً أن الهدف الأساسى للمؤسسة الاهتمام بحفظة كتاب الله بالإضافة إلى الاهتمام بالمجالات التعليمية ورعاية الأسر الفقيرة، وأشار إلى أن مؤسسة خيرية أطلقت مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة وشارك بها أكثر من 800 متسابق من حفظة القرآن الكريم وبإشراف لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء .

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.09 PM

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية، مشيراً حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن، موضحاً بأن التميز والتفوق ليس بغريب على شعب المنوفية فهى تعد شعاعا للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المتعلمين بها.

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.12 PM (2)

كما أشاد بالمحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر السلام وسماحته وحبه لوطنه وتعزيز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا، وأن القرآن الكريم منهج ودستور الحياة كما يحثنا على بناء الأوطان وتأدية واجبنا نحوه والحفاظ عليه.

 

وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد من الفائزين بالمسابقة وإعطائهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية بالإضافة إلى 16 رحلة عمرة مقدمة من المؤسسة الخيرية تقديراً لتفوقهم وتميزهم فى حفظ كتاب الله .


 
WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.12 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.14 PM (1) 
WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.14 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.15 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.15 PM
 
WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.16 PM (2)
 

 

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.16 PM (3)
 

 

WhatsApp Image 2019-05-24 at 11.56.16 PM
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جامعة المنوفية توافق على قبول التبرعات بأجهزة ومستلزمات طبية من الشركات

أخبار المحافظات

محافظ المنوفيه

تكريم حفظه القرآن الكريم

قريه العامره


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة