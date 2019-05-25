صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية العامرة بمنوف

المنوفية - محمد فتحى

شهد مساء الجمعة اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، فعاليات الحفل الختامى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بقرية العامرة مركز ومدينة منوف، بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الأوقاف والشيخ رمضان عبد المعز والدكتور هانى الجمل رئيس مجلس الأمناء، والإعلامى طارق علام والدكتور عبد الفتاح خضر رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وفى كلمته رحب رئيس مجلس الأمناء بالحضور، معرباً سعادته بمشاركة محافظ المنوفية تلك الاحتفالية وسط أبنائه الفائزين والمكرمين من حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم، موضحاً أن الهدف الأساسى للمؤسسة الاهتمام بحفظة كتاب الله بالإضافة إلى الاهتمام بالمجالات التعليمية ورعاية الأسر الفقيرة، وأشار إلى أن مؤسسة خيرية أطلقت مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة وشارك بها أكثر من 800 متسابق من حفظة القرآن الكريم وبإشراف لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء .

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية، مشيراً حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن، موضحاً بأن التميز والتفوق ليس بغريب على شعب المنوفية فهى تعد شعاعا للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المتعلمين بها.

كما أشاد بالمحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر السلام وسماحته وحبه لوطنه وتعزيز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا، وأن القرآن الكريم منهج ودستور الحياة كما يحثنا على بناء الأوطان وتأدية واجبنا نحوه والحفاظ عليه.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد من الفائزين بالمسابقة وإعطائهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية بالإضافة إلى 16 رحلة عمرة مقدمة من المؤسسة الخيرية تقديراً لتفوقهم وتميزهم فى حفظ كتاب الله .































