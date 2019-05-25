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صور ..محافظ البحر الأحمر يكرم المشاركين فى مبادرة شواطئ بلا غرق بالغردقة

السبت، 25 مايو 2019 02:09 ص
صور ..محافظ البحر الأحمر يكرم المشاركين فى مبادرة شواطئ بلا غرق بالغردقة محافظ البحر الأحمر يكرم المشاركين فى مبادرة شواطئ بلا غرق
البحر الاحمر - عماد عرفة
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كرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر،مساء اليوم، المشاركين فى مبادرة شواطئ  بلا غرق على مستوى المحافظة ، ووجه المحافظ الشكر لمجمع إعلام الغردقة لانجاح المبادرة  وتعاونهم مما يؤكد على مدى تعاون أجهزة الدولة فى تحقيق أهدافها.

وأوضح عبد الله أن محافظة البحر الأحمر تعمل على تكوين فرق تأمين الشواطئ وحمامات السباحة ، على أسس علمية في التعامل مع الغريق و كيفية الإنقاذ الأمن علي الشواطئ العامة أو الخاصة وعمل الاسعافات الاولية له.

يذكر أن المبادرة التى اطلقها مجمع اعلام الغردقة استمرت على مدى شهرين وجابت مدن المحافظة بهدف خلق بيئة آمنة بكافة ارجاء المسطحات المائية وسلامة مرتاديها عن طريق تنمية و تطوير ثقافة الانقاذ و تشجيع روح التطوع و احترام قواعد و انظمة الشاطئ، والارتقاء بوعى معايير السلامة مع خلال خلق بيئة امنة وواعية عن طريق نشر الوعى بثقافة التعامل مع حالات الغرق و انقاذها و تثبيت الحالة حتى وصول المساعدة الطبية و المبادرة هى محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات و القطاعات المعنية بسلامة مرتادى المسطحات المائية.

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