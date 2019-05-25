صور.. قصة طالبتين شقيقتين ترسمان لوحات فنية مختلفة بمنزلهما بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

يمتلكان موهبة منذ الصغر فى رسم اللوحات الفنية وكان ذلك دافع قوى أن يستغلا موهبتهما وتكون بمثابة انطلاقة حقيقية لهما ليبدعان فى رسم اللوحات الفنية فى منزلهما رغم أنهما طالبتين إلا أنهما حققا مرادهما وبذلا مجهودا كبيرا لشق طريقهما نحو النجاح وقاما برسم العديد من اللوحات الفنية بمختلف أشكالها فى منزلهما بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج لكى يفتتحان معرضا لهما لبيع هذه اللوحات .

الطالبتان الشقيقتان سمية كمال عبد الستار 22 سنة طالبة بالمعهد العالى للعلوم الإدارية وفاطمة 20 سنة طالبة بالثانوية الفنية المتقدمة 5 سنوات موهبتان فى عالم رسم اللوحات الفنية استغلا هذه الموهبة منذ الصغر حتى قاما برسم العديد من هذه اللوحات داخل منزلهما حيث تقومان بالرسم ساعات طويلة فى اليوم الواحد للانتهاء من اللوحة ووضعا هدفا فى حياتهما بعد الانتهاء من رسم هذه اللوحات بافتتاح معرض لهما فى محافظة سوهاج لبيعها وكانا يتلقيان تشجيع مستمر من أسرتهما فى المنزل وقاما مؤخرا بعرض بعض لوحاتهما فى أحد المعارض التى نظمتها محافظة سوهاج .

التقى "اليوم السابع" بالشقيقتين سمية وفاطمة لترويان قصة رسم اللوحات الفنية وخاصة فى المنزل وقالت سمية أنها تدرس بالفرقة الثانية بالمعهد العالى للعلوم الإدارية وأنها تمتلك موهبة الرسم منذ الصغر فكانت ترسم فى المنزل بعض اللوحات ومع تقدمها فى الدراسة بدأت فى رسم البورتريه وفن رسم الأشخاص وقامت برسم العديد من اللوحات وكانت شقيقتها تمتلك نفس الموهبة تقومان برسم اللوحات فى المنزل وكان للأسرة دور كبير فى تشجيعهما حيث يقومان بالرسم ساعات طويلة وكل لوحة لها وقت معين.

وتضيف سمية أنها قامت برسم العديد من اللوحات وقامت مؤخرا بعرضها فى أحد المعارض بسوهاج لبيعها إلا أنها قررت افتتاح معرض خاص لهما يعرضان فيه لوحاتهما وأن اللوحات تحتاج الى المجهود والفن والدقة بالإضافة الى أن اللوحة مكلفة ماديا ولكنها تشعر بسعادة كبيرة بعد الانتهاء من رسم اللوحة بهذا الشكل الجميل وهى فخورة بفنها وهى الآن تقوم برسم لوحات التخرج للطلاب بمقابل مادى .

فيما قالت شقيقتها الصغرى فاطمة أنها تدرس فى الثانوية الفنية المتقدمة 5 سنوات وبدأت تعلم الرسم على يد والدتها وهى فى سن صغيرة الى أنها اكتشفت موهبتها وزاد من ذلك التحاقها بالثانوية الفنية قسم الزخرفة والإعلان، وقامت برسم 100 لوحة حتى الآن.

وتضيف فاطمة أنها سوف تقوم وشقيقتها بافتتاح معرض خاص بهما لعرض وبيع لوحاتهما الفنية، حيث أنهما قاما حتى الآن برسم 150 لوحة فى المنزل وتقوم أيضا بتأليف كتاب لتعلم فن الرسم وافتتاح أكاديمية خاصة بهما لتعليم فن الرسم بأنواعه .