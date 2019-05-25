صور.. قافلة طبية علاجية و مجانية بقرى بهيج غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مدينة برج العرب اليوم تنظيم قافلة طبية بقرية بهيج، برئاسة المهندسة جيهان مسعود؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب، حيث أقيمت اليوم السبت قافلة طبية بالعيادات الخارجية بقرية بهيج وسوف تستمر على مدار يومان، وذلك بحضور مدير القوافل الطبية بالإسكندرية دكتور ماهر عثمان ،و الدكتور محمد ابو شوشة مدير الإدارة الصحيه ببرج العرب، ورئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج.

واشتملت فعاليات القافلة على تقديم خدمة الكشف الطبى فى كل تخصصات ( الباطنة ، الأطفال ،النساء والتوليد ، رمد ، جلدية ، ضغط وسكر ) وذلك من خلال أطباء وزارة الصحة، إلى جانب تقديم الأدوية المجانية لجميع الحالات التى تم الكشف عليها.

وقامت المهندسة جيهان مسعود ؛ رئيس مركز و مدينة برج العرب بتفقد جميع الأقسام بالقافلة و قدمت الشكر لجميع الأطباء على المجهودات المبذولة وتقديم الخدمات الصحية لاهالى برج العرب وقد طالبت بتكرار هذة القوافل بنطاق مركز ومدينة برج العرب لخدمة المواطنين وقد أقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالى قرية بهيج.



