سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قافلة طبية علاجية و مجانية بقرى بهيج غرب الإسكندرية

السبت، 25 مايو 2019 08:43 م
صور.. قافلة طبية علاجية و مجانية بقرى بهيج غرب الإسكندرية قافلة طبية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت مدينة برج العرب اليوم تنظيم قافلة طبية بقرية بهيج، برئاسة المهندسة  جيهان مسعود؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب، حيث أقيمت اليوم السبت قافلة طبية بالعيادات الخارجية بقرية بهيج وسوف تستمر على مدار يومان، وذلك بحضور  مدير القوافل الطبية بالإسكندرية دكتور ماهر عثمان ،و الدكتور محمد ابو شوشة مدير الإدارة الصحيه ببرج العرب، ورئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج.

واشتملت فعاليات القافلة على تقديم خدمة الكشف الطبى فى كل تخصصات ( الباطنة ، الأطفال ،النساء والتوليد ، رمد ، جلدية ، ضغط وسكر ) وذلك من خلال أطباء وزارة الصحة، إلى جانب تقديم الأدوية المجانية لجميع الحالات التى تم الكشف عليها.

وقامت المهندسة جيهان مسعود ؛ رئيس مركز و مدينة برج العرب بتفقد جميع الأقسام بالقافلة و قدمت الشكر لجميع الأطباء على المجهودات المبذولة وتقديم الخدمات الصحية لاهالى برج العرب وقد طالبت بتكرار هذة القوافل بنطاق مركز ومدينة برج العرب لخدمة المواطنين وقد أقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالى قرية بهيج.

1

 
2
 
3

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنى سويف: قوافل طبية لفحص الأيتام والمسنين وإصدار مجلة دولية عن تنمية المشروعات

توقيع الكشف الطبي المجاني لـ 1451 مريض بقافلة طبية وعلاجية بقرية راغب بالشرقية

انطلاق قافلة طبية بنجع الدير بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "قرنفيل" بالقناطر تضم 6 تخصصات

قافله طبيه

برج العرب

الاسكندريه

كشف طبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة