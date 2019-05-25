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صور.. غلق مقاهى مخالفة فى حملة لرفع الإشغالات بمصر الجديدة

السبت، 25 مايو 2019 11:35 م
صور.. غلق مقاهى مخالفة فى حملة لرفع الإشغالات بمصر الجديدة حملة مسائية لرفع الاشغالات بمصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر الجديدة  حملة لرفع إشغالات المقاهى وعربات الفول التى تستغل الحدائق، وتشغل الشوارع وتحتل الأرصفة، وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهى ورفع كمية كبيرة من الإشغالات.

وأكد الواء أحمد محمد أنور، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم غلق مقهى بالعقار رقم 18 شارع شبين لمخالفة شروط الترخيص، كما تم رفع إشغالات مقهى 25 عمارات العبور، كما تم رفع إشغالات بشارعى الحريرى وعبد البديع الهمزانى بمنطقة ألماظة.

وفى السياق ذاته، قال رئيس الحى، إنه تم رصد عمود إناره آيل للسقوط بالعقار رقم 10 شارع الوسط مما يمثل خطورة كبيرة على المارة وتم التدخل على الفور وعمل صيانة.

كما نفذ الحى حملة تجريد ورفع إشغالات بشارعى بعدة شوارع بمنطقة ألماظة، كما تم رفع كفاءة مطابق التليفونات بشارع إبراهيم اللقانى وجارى الاستكمال بمناطق أخرى، وتنفيذ أعمال إصلاح لشبكة الإنارة بشارع الصاعقة وتجهيز الطريق تمهيدا للقيام بأعمال الرصف، واستكمل الحى أعمال إزالة سقف خشب مخالف بالردود الجانبى بالعقار 82 شارع الثورة .
 

حملة مسائية لرفع الاشغالات بمصر الجديدة (1)
 

 

حملة مسائية لرفع الاشغالات بمصر الجديدة (2)
 

 

حملة مسائية لرفع الاشغالات بمصر الجديدة (3)
 

 

حملة مسائية لرفع الاشغالات بمصر الجديدة (4)
 

 


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