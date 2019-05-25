سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. عاهل الأردن والملكة رانيا يشهدان الاحتفال الوطنى بعيد الاستقلال

السبت، 25 مايو 2019 05:51 م
صور.. عاهل الأردن والملكة رانيا يشهدان الاحتفال الوطنى بعيد الاستقلال الملك عبد الله والملكة رانيا وولى العهد
كتب محمد تهامى زكى _ وكالات
إضافة تعليق

رعى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الاحتفال الوطنى الكبير الذى أقيم فى قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بمناسبة عيد استقلال المملكة الثالث والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد الأردنى.

صورة جماعية للمك خلال الاحتفال
صورة جماعية للمك خلال الاحتفال

 

وكتب حساب الديوان الملكى الهاشمى على تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثانى يرعى الاحتفال الوطنى الكبير بمناسبة عيد الاستقلال 73 فى قصر الثقافة، بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد".

العاهل الأردنى وقرينته يشهدان الاحتفال
العاهل الأردنى وقرينته يشهدان الاحتفال

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه لدى وصول الملك موقع الاحتفال مستقلا الموكب الملكى الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة، واستعرض جلالته حرس الشرف الذى اصطف لتحيته، فيما عزفت الموسيقى السلام الملكى.

الملك عبد الله
الملك عبد الله

 

وخلال الاحتفال، الذى حضره عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، ألقى كل من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس المجلس القضائى محمد الغزو كلمات قدموا فيها التهنئة لجلالة الملك والأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

الملك عبد الله والملكة رانيا وولى العهد
الملك عبد الله والملكة رانيا وولى العهد

 

وأكدوا فى كلماتهم اعتزازهم بما حققه الوطن ومؤسساته بقيادة جلالة الملك من إنجازات وتطور وبناء فى مختلف المجالات، التى يفخر بها أبناء وبنات الأردن.

 

وأنعم الملك، خلال الاحتفال بأوسمة ملكية على مؤسسات وطنية رائدة ومجموعة من الأردنيين والأردنيات من أصحاب العطاء والإنجاز، تقديرا لإسهاماتهم فى مسيرة بناء وازدهار الوطن.

العاهل الأردنى يكرم المتميزين خلال الاحتفال
العاهل الأردنى يكرم المتميزين خلال الاحتفال

 

وشاهد الملك وقرينته وولى العهد، فيلما قصيرا عن الإنجازات التى حققتها المؤسسات والأشخاص المكرمين فى مجالات مختلفة لخدمة الأردن، كما تم عرض فيلم قصير يوثق ويسرد الإنجازات فى عدد من القطاعات التى حققها الوطن خلال العشرين عاما فى عهد الملك عبد الله الثانى.

الملك يكرم المتميزين
الملك يكرم المتميزين

 

أنعم جلالة الملك عبد الله الثانى، بأوسمة ملكية على مؤسسات وطنية رائدة ومجموعة من الأردنيين والأردنيات من أصحاب العطاء والإنجاز، تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة بناء وازدهار الوطن.

تكريم المتميزين
تكريم المتميزين

 

وكان العاهل الأردنى، هنأ شعبه بعيد الاستقلال، وانتهاء الانتداب فى مثل هذا اليوم قبل 73 عاما، قائلا: "عيد استقلال مبارك لكل أردنى وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التى حققها الآباء والأجداد، ويبنى عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام، كل عام وأنتم بألف خير".

العاهل يكرم المميزين
العاهل يكرم المميزين
 
 
ولى العهد الأردنى
ولى العهد الأردنى

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته

الملك عبد الله الثانى يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة الـ73

الملك عبد الله وولى عهد أبوظبى يشددان على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ

الملك عبد الله فى افتتاح منتدى دافوس البحر الميت: المرأة جزء مهم من مستقبلنا الاقتصادى

الاردن

الملك عبد الله

الملكة رانيا

ولى العهد

عيد الاستقلال

عيد الاستقلال الاردنى

الامير الحسين

احتفالات الاردن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة