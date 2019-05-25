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صور شاهد.. أعمال بناء مشروع محطة المعالجة الثلاثية فى الغردقة

السبت، 25 مايو 2019 01:14 م
صور شاهد.. أعمال بناء مشروع محطة المعالجة الثلاثية فى الغردقة اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة
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تسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء، من أعمال الإنشاءات بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي "المعالجة الثلاثية" بالطريق الدائري الأوسط فى مدينة الغردقة،وأعمال الأحواض بالمحطة،وعددها 12 حوضا.
 
من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الله،محافظ البحر الأحمر،أن المحافظة ستشهد تطوراً كبيراً في شبكة المرافق بجميع مدنها خلال الفترة المقبلة،مشيراً إلي أن الهدف من جميع هذه الأعمال خدمة المواطنين،وتحقيق طموحاتهم في الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق.
 
وأضاف أن محطة المعالجة الثلاثية ستعمل بطاقة 90000 متر مكعب / يوميًا،وستروى مساحة 3 كم مربع،وتبلغ قدرتها الأساسية 150 ألف متر مكعب يوميًا.
 
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (7)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة 

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (8)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (8)

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (1)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (2)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة 

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (3)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة 

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (4)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة 

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (5)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة 

اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (6)
اعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

 


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البحر الاحمر

محطة المعالجة الثلاثية

الغردقة

مرافق البحر الاحمر


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