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صور..روسيا تدشن كاسحة جليد نووية مع استعدادها لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى

السبت، 25 مايو 2019 09:26 م
صور..روسيا تدشن كاسحة جليد نووية مع استعدادها لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى روسيا تدشن كاسحة جليد نووية
سان بطرسبرج (رويترز)
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أطلقت روسيا كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية، اليوم السبت، فى إطار برنامج طموح لتجديد وتوسيع أسطولها بهدف تحسين قدرتها على الاستفادة من الإمكانات التجارية بالمنطقة.

والسفينة التى تحمل اسم أورال وجرى تدشينها من حوض لبناء السفن فى سان بطرسبرج هى واحدة من ثلاث سفن ستصبح حين اكتمال بنائها أكبر وأقوى كاسحات جليد فى العالم.

وتشيد روسيا بنية تحتية جديدة وتجدد موانئها مع استعدادها، فى ظل دورات مناخية أكثر دفئا، لزيادة فى حركة السفن عبر ما تطلق عليه طريق بحر الشمال الذى تتوقع أن يصبح صالحا للملاحة طوال العام.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال فى أبريل، إن روسيا تعزز بناء كاسحات الجليد بهدف تعزيز حركة سفن الشحن على امتداد سواحل المحيط القطبي.

الآلاف يلتقطون صورا لكاسحة جليد نووية
الآلاف يلتقطون صورا لكاسحة جليد نووية

 

روسيا تدشن كاسحة جليد نووية
روسيا تدشن كاسحة جليد نووية

 

كاسحة جليد نووية
كاسحة جليد نووية

 


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أخبار روسيا

كاسحة جليد نووية

الملاحة بالقطب الشمالى


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