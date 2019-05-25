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صور.. رجل أعمال قبطى ينظم حفل إفطار بشبرا الخيمة

السبت، 25 مايو 2019 11:11 م
صور.. رجل أعمال قبطى ينظم حفل إفطار بشبرا الخيمة جانب من حفل الافطار
القليوبية - نيفين طه
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فى مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، نظم أحد الشباب المسيحى بشبرا الخيمة حفل إفطار جماعى يجمع المسلمين والأقباط بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة.

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وقال سامح لويز – رجل أعمال بشبرا الخيمة - فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء السبت - إنه ينظم حفل الإفطار للعام الخامس على التوالى، مؤكدا أن المسلمين والأقباط أخوة فى وطن واحد، وأنه يبتغى وجه الله من ذلك الإفطار، وأن ما رزقه الله به من خير بفضل الله.مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسلم وقبطى، مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة.

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وأكد سامح لويز أنه يقوم بتنظيم حفل الإفطار للأشقاء المسلمين منذ 5 سنوات كنوع من أنواع الود والمحبة لأننا جميعا شركاء فى الوطن الغالى مصر، مضيفا أن العديد من الأصدقاء والجيران يحرصون على التواجد فى حفل الافطار بصفة مستمرة .وأوضح أنه يستعين فى طهى الطعام بشيفات من فنادق على أعلى مستوى، وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم وفراخ وحلوى مختلفة، موضحًا أنه سعيد جدا بحب الناس له حيث يقوم بخدمة الصائمين بنفسه.

وتتسع المائدة التى ينظمها "لويز" لنحو 1000 فرد، فضلا عن وجبات أخرى يتم توزيعها فى علب مغلفة، ويتم توصليها لمنازل الفقراء الذى يخجلون من الجلوس على الموائد.

 

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