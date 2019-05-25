صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسى

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات كليات قطاع الجامعة بالدراسة، وشملت الجولة لجان امتحانات وكنترولات كليتى اللغة العربية وأصول الدين، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأبنائه الطلاب داخل اللجان لمساعدتهم فى أداء الامتحان، بحضور الدكتور عبدة ابراهيم عميد كلية اللغة العربية والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله عزب وكيل الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر، للاطمئنان على انتظام وانضباط اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، بحضور الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة والدكتور صابر طة وكيل الكلية.

وتجول بقاعات الامتحانات، ووقف على توزيع الإضاءة والمراوح ووجود أطباء اللجان الطبية التى تتابع الطلاب داخل اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة فى الحالات التى تحتاج إلى عناية صحية.

واستمع رئيس الجامعة من الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى تلبية نظام امتحانات القرآن الكريم الجديد من حيث مراعاته لمصلحتهم حيث أشاد الطلاب بنظام الأسئلة الجديد الذى أتاح للطلاب فرصة أفضل للنجاح والتفوق وتجميع الدرجات، موجهين شكرهم وعرفانهم لرئيس الجامعة لإقراره هذا النظام، كما اطمئن على مدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، ووجود أستاذ المادة التى يمتحن بها الطلاب للإجابة على أى استفسارات خاصة بالامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بانضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكليات التى شملتها الجودة، ونجاح القائمين عليها من توفير الأدوات اللازمة والجو المناسب الذى اتسم بالهدوء التام داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطلاب على أداء امتحاناتهم على أكمل وجه.

وفى ختام الجولة شدد رئيس الجامعة على أهمية تهيئة أجواء مناسبة للطلاب، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أكد ضرورة البدء فى تصحيح المواد المنتهية أولاً بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها فى أقرب وقت ممكن، بهدف مصلحة الطلاب والتيسير عليهم خاصة طلاب الفرق النهائية.