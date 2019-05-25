صور.. حزب المؤتمر بالهند يسعى لتوحيد صفوفه بعد هزيمته فى الانتخابات العامة

نيودلهى (رويترز)

عرض زعيم حزب المؤتمر الهندى المعارض راهول غاندى تقديم استقالته اليوم السبت بعد تعرض الحزب لهزيمة ساحقة فى الانتخابات العامة لكن مسؤولى الحزب رفضوا عرضه ودعوا بدلا من ذلك إلى إجراء تعديل كبير داخل الحزب.

وغاندى (48 عاما)من سلالة عائلة نهرو-غاندى العريقة فى الهند وهو يواجه ضغوطا مكثفة منذ أن أظهرت النتائج فى 23 مايو عدم حصول حزب المؤتمر إلا على 52 مقعدا من أصل 542 مقعدا جرى التنافس عليها فى الانتخابات العامة.

وعلى الرغم من أن تلك النتيجة تمثل تحسنا طفيفا مقارنة بما حققه الحزب فى الانتخابات العامة السابقة فى 2014 إلا أنها لم تمنع حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودى من تحقيق فوز كاسح بالحصول على 303 مقاعد.

وأثارت ثانى هزيمة على التوالى على يد مودى دعوات لغاندى بالتنحى، وسببت هذه النتيجة احراجا بشكل خاص لغاندى بعد أن خسر هو شخصيا مقعده فى البرلمان عن دائرته فى أميتى بشمال البلاد والذى ظلت أسرته تشغله بشكل شبه مستمر على مدى الأربعين عاما الماضية. لكنه فاز بمقعد آخر تنافس عليه فى ولاية كيرالا بجنوب البلاد. وقالت لجنة العمل فى حزب المؤتمر فى بيان إن غاندى عرض تقديم استقالته فى اجتماع لكبار زعماء الحزب فى مقره فى نيودلهى اليوم السبت.

وأضاف البيان أن اللجنة "رفضت بالإجماع وطلبت من زعيم المؤتمر استمرار قيادته وإرشاده فى تلك الأوقات العصيبة".

وقالت "لجنة العمل فى حزب المؤتمر توصى بإجراء محاسبة ذاتية شاملة وطلبت من زعيم الحزب إجراء إصلاح شامل وإعادة هيكلة تفصيلية على كل المستويات".



راهول غاندى زعيم حزب المؤتمر الهندى المعارض



زعيم حزب المؤتمر الهندى راهول غاندى



زعيم حزب المؤتمر الهندى المعارض راهول غاندى



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