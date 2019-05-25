صور.. تحرير 111 محضر إشغال ببنها وتنفيذ 50 إزالة فورية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها بقيادة المهندس حمدي سلامة رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بعمل حملة مكبرة لرفع الاشغالات بمدينة بنها تحت إشراف اللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير أمن للشرطة المتخصصة، والعميد وليد شنن مدير إدارة شرطة المرافق، وعلى إمام وأمان عصر نائبي رئيس المدينة.

وتضمنت الحملة رفع الاشغالات بمدينة بنها بمنطقة الكباري وميدان سعد زغلول وميدان التأمين الصحي، وكوبرى كفر الجزار، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر إشغال طريق، وتنفيذ 50 إزالة فورية، وتحرير 27 محضر بائع متجول، و15 نظافة عامة، و9 وصلات كهرباء، و15 إعلانات، و10 قمامة ومخلفات، ومازالت الحملة مستمرة.

وأوضح رئيس مدينة بنها، أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل على إعادة الرونق الجمالي لمدينة بنها من جديد وعودتها مرة اخري عروس المحافظة وتطهيرها من الإشغالات والعشوائيات بالطرق .