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صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

السبت، 25 مايو 2019 01:03 م
صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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بدأ فى الحادية عشر صباح اليوم السبت، مركز تسليم الـFAN ID وتذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، بمركز شباب الشيخ زايد فى محافظة الإسماعيلية، فى استقبال المشجعين والجماهير الراغبين فى حضور مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

ويبدأ استقبال المشجعين من 11 صباحًا إلى 4 مساءً قبل الإفطار، ثم من 8.30 مساءً إلى 1 صباحًا، خلال شهر رمضان.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، عددا من الأماكن مكيفة، للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فروع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

 

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.

 

كان المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى"، أكد أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

 

وشدد مدير "تذكرتى" على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصًا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظًا على النهوض بالمنظومة الرياضية.

وبدأت شركة "تذكرتى"  فى طرح تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 أول أمس الخميس، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات البطولة، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى"، ويتم الحصول على التذاكر بعد استلام بطاقة التعريف.

 

وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق إلكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وتتم عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، من خلال الدخول إلي موقع www.tazkarti.com  وعمل FAN ID "بطاقة مشجع" لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، طبقًا للخطوات المذكورة على الموقع، وانتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـFan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم استلامها إما من الفروع التي تم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفساراتهم من خلال الخط الساخن 15355.

واعتمدت مصر هذه الطريقة فى بيع التذاكر بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 

 

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