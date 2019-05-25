صور.. انتشار أمنى مكثف فى ليون بفرنسا بعد تفجير أدى إلى إصابة 13 شخصا

كثفت قوات الشرطة الفرنسية من تواجداه فى محيط مكان انفجار بمدينة ليون الفرنسية أدى إلى جرح 13 شخصا.

واعتبرت وزيرة العدل الفرنسية أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابى"، وأكدت أن البحث عن المشتبه به مستمر.

وتابعت فى تصريح لـ"بى إف إم تى في" أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعى العام فى باريس "فتح تحقيق ،لكن من الضرورى انتظار نتائج هذا التحقيق الذى ما زال جاريا".

وقبل يومين من الانتخابات الأوروبية، أوقع انفجار طرد مفخخ فى أحد شوارع ليون بشرق فرنسا مساء الجمعة 13 جريح إصاباتهم طفيفة. وبدأت عمليات البحث عن مشتبه به مساء الجمعة.

وزار كل من وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير ومدعى باريس ريمى هايتز مكان الواقعة، لفترة وجيزة خلال المساء، دون الإدلاء بتصريح.



انتشار أمنى مكثف



تشديدات أمنية



جانب من الانفجار



فحص مكان الانفجار



قوات الأمن الفرنسية



قوات الأمن فى فرنسا