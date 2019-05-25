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صور.. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام

السبت، 25 مايو 2019 07:38 م
صور.. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين
كتب محمد تهامى زكى
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وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

الملك سلمان لدى وصوله مكة
الملك سلمان لدى وصوله مكة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان فى استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركى بن عبدالله، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز.

العاهل السعودى
العاهل السعودى

كما كان فى استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار فى الديوان الملكى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عضو هيئة كبار العلماء المستشار فى الديوان الملكى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثرى، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربى، مدير عام الدفاع المدنى الفريق سليمان العمرو، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبى وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان بعد وصوله مكة المكرمة
الملك سلمان بعد وصوله مكة المكرمة

الملك سلمان يتوسط المستقبلين والمسئولين
الملك سلمان يتوسط المستقبلين والمسئولين

الملك سلمان
الملك سلمان

الملك يصافح المستقبلين
الملك يصافح المستقبلين

جانب من استقبال العاهل السعودى
جانب من استقبال العاهل السعودى

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

مصافحة الملك سلمان (2)
مصافحة الملك سلمان 

مصافحة الملك سلمان (3)
مصافحة الملك سلمان

مصافحة الملك سلمان
مصافحة الملك سلمان

 


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