الرئيسية أخبار عاجلة صور.. السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان السبت، 25 مايو 2019 05:44 م الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكرى الانتقالى كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق الموضوعات المتعلقة رئيس المجلس العسكري السوداني يصل القاهرة فيديو.. نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة يوم أفريقيا السيسى فى "يوم أفريقيا": قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.. ولا يوجد سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين بقارة مزدهرة.. وعلى دول القارة أن تسعى لتطوير ثرواتها السيسي السودان المجلس العسكري السوداني لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس
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