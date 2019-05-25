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صور .. التصدى لبناء مخالف بجمرك الاسكندرية و مصادرة المعدات

السبت، 25 مايو 2019 11:57 ص
صور .. التصدى لبناء مخالف بجمرك الاسكندرية و مصادرة المعدات التصدى لبناء مخالف
الاسكندرية جاكلين منير
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تلقت للمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك بوجود أعمال بناء مخالف بالعقار 67 شارع صفر، دائرة قسم الجمرك، وكلفت  إدارة المشروعات بمعاينة البلاغ وإيقاف الأعمال المخالفة.

وبالمعاينة أتضح أن هناك أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار، فتم إيقافها على الفور والتحفظ على الونش وأدوات ومعدات البناء المستخدمة بالمكان.

وأكد الحى، أن أعمال الرقابة والمتابعة للأعمال المخالفة مستمرة على مدار الساعة يوميًا بنطاق حى الجمرك.

من جهة أخرى شن حى وسط حملة مكبرة لإزالة اشغالات ورش الكاوتش بشارع سليمان يسرى، بقيادة مدير إدارة اشغال الطريق بالحى، استجابة لشكاوى المواطنين،  حيث شن حى وسط اليوم حملة مكبرة على لإزالة الاشغالات والتعديات المذكورة، وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها، فى اطار  تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات،لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الحى، ومحاربة ظاهرة افتراش الارصفة والطريق العام. 

 
 

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البناء المخالف

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حى وسط


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