صور.. افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان بمائدة رمضانية وبطولة رياضية

كتبت منال العيسوي

شهدت مدينة العاشر من رمضان مساء الجمعة ، فاعليات افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان ، وهو أول مركز يديره الشباب بالكامل، برئاسة المهندس عمرو الشيخ وهو شاب لم يتجاوز عمره 27 عاما، ليكون أول واصغر رئيس مجلس إدارة مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وعلى مدار أكثر من 6 اشهر استطاع المهندس عمرو ومعه فريق كامل من الشباب أن يحول مركز شباب على مساحة 2500 متر إلى مكان ومتنفس لأهالى منطقة ابنى بيتك بالعاشر، حيث قاموا بتنظيفه وزراعته ودهانه ووتأهيله بالجهود الذاتية لفريق عمله.

وحضر فاعليات الافتتاح مجموعة من قيادات العمل العام بالعاشر من رمضان وعلى رأسهم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة الشرقية بالإنابة عن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والأب جرجيوس راعى كنيسة مارى جرجس بالعاشر، وسعيد الأهوانى والمهندس وهبه الجمل والسيد شمس ولفيف من أعضاء الأجهزة التنفيذية بالعاشر وجهاز تنمية العاشر.

فيما قال اللواء علاء رشاد إن الشباب المصرى له من القوة والإصرار والحماس ما يجعله قادر على التحدى، وشباب مركز شباب الأمل هم نموذج لابد من تعميمه فى كافة مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وما نراه باعيننا لم نكن نتصور أنه بهذه الإمكانيات البسيطة يمكن أن يحقق هؤلاء ما حققوه موجها لهم التحية.

واستهلت فاعليات الافتتاح الرسمى لمركز شباب الأمل بافطار جماعى لعدد من دور الايتام بالعاشر ومشاركة العديد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بمدينة العاشر، واستعراض رياضى واحتفالية استمرت حتى الثانية عشر مساء وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالتحدى الذى حققه فريق عمل المركز واستعراضات لأطفال دار ايتام المدينة المنورة.































