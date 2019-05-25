سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان بمائدة رمضانية وبطولة رياضية

السبت، 25 مايو 2019 02:27 ص
صور.. افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان بمائدة رمضانية وبطولة رياضية
كتبت منال العيسوي
إضافة تعليق
شهدت مدينة العاشر من رمضان مساء الجمعة ، فاعليات افتتاح مركز شباب بالعاشر من رمضان ، وهو أول مركز يديره الشباب بالكامل، برئاسة المهندس عمرو الشيخ وهو شاب لم يتجاوز عمره 27 عاما، ليكون أول واصغر رئيس مجلس إدارة مركز شباب على مستوى الجمهورية.
IMG_20190524_191138
 
وعلى مدار أكثر من 6 اشهر استطاع المهندس عمرو ومعه فريق كامل من الشباب أن يحول مركز شباب على مساحة 2500 متر إلى مكان ومتنفس لأهالى منطقة ابنى بيتك بالعاشر، حيث قاموا بتنظيفه وزراعته ودهانه ووتأهيله بالجهود الذاتية لفريق عمله.
IMG_20190524_191150
 
وحضر فاعليات الافتتاح مجموعة من قيادات العمل العام بالعاشر من رمضان وعلى رأسهم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة الشرقية بالإنابة عن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والأب جرجيوس راعى كنيسة مارى جرجس بالعاشر، وسعيد الأهوانى والمهندس وهبه الجمل والسيد شمس ولفيف من أعضاء الأجهزة التنفيذية بالعاشر وجهاز تنمية العاشر.
 
IMG_20190524_191202
 
فيما قال اللواء علاء رشاد إن الشباب المصرى له من القوة والإصرار والحماس ما يجعله قادر على التحدى، وشباب مركز شباب الأمل هم نموذج لابد من تعميمه فى كافة مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وما نراه باعيننا لم نكن نتصور أنه بهذه الإمكانيات البسيطة يمكن أن يحقق هؤلاء ما حققوه موجها لهم التحية.
 
 
واستهلت فاعليات الافتتاح الرسمى لمركز شباب الأمل بافطار جماعى لعدد من دور الايتام بالعاشر ومشاركة العديد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بمدينة العاشر، واستعراض رياضى واحتفالية استمرت حتى الثانية عشر مساء وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالتحدى الذى حققه فريق عمل المركز واستعراضات لأطفال دار ايتام  المدينة المنورة.
 

 

IMG_20190524_191235
 

IMG_20190524_210456
 

IMG_20190524_210509
 

 
IMG_20190524_210612
 

IMG_20190524_213751
 

IMG_20190524_213802
 

IMG_20190524_213808
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمركز شباب الجزيرة

اخبار مصر

اخبار مصر النهاردة

اخبار المحافظات

اخبار العاشر

مركز شباب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة