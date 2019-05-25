صناع فيلم"Sibyl" على السجادة الحمراء لمهرجان كان

كتب : حسام الشقويرى تصوير: رويترز

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 عرض فيلم "Sibyl" في المنافسة والذى يدور حول "سيبيل ، أخصائية نفسية ، تعود إلى شغفها الأول الكتابة خاصة بعد ظهور أحدث مريضة لها ، مارجوت .

ويشارك فى بطولة الفيلم فيرجيني افيرا في دور سيبيل ،أديل إكسارشوبولوس في دور مارجوت، غاسبار أوليل في دور إيغور ، ساندرا هولر في دور ميكا، لور كالامى مثل إديث، نيلز شنايدر في دور غابرييل، بول هامي دور إتيان، آرثر هراري في دور الدكتور كاتز



2019-05-24T185100Z_587099207_UP1EF5O1GD0J0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL



2019-05-24T194016Z_425894720_UP1EF5O1IN4K0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL