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صناع فيلم"Sibyl" على السجادة الحمراء لمهرجان كان

السبت، 25 مايو 2019 05:21 ص
صناع فيلم"Sibyl" على السجادة الحمراء لمهرجان كان فيلم "Sibyl" فى مهرجان كان
كتب : حسام الشقويرى تصوير: رويترز
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شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 عرض فيلم "Sibyl" في المنافسة والذى يدور حول "سيبيل ، أخصائية نفسية ، تعود إلى شغفها الأول الكتابة خاصة بعد ظهور أحدث مريضة لها ، مارجوت .

ويشارك فى بطولة الفيلم فيرجيني افيرا في دور سيبيل ،أديل إكسارشوبولوس في دور مارجوت، غاسبار أوليل في دور إيغور ، ساندرا هولر في دور ميكا، لور كالامى مثل إديث، نيلز شنايدر في دور غابرييل، بول هامي دور إتيان، آرثر هراري في دور الدكتور كاتز

2019-05-24T185100Z_587099207_UP1EF5O1GD0J0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL
2019-05-24T185100Z_587099207_UP1EF5O1GD0J0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL

 

2019-05-24T194016Z_425894720_UP1EF5O1IN4K0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL
2019-05-24T194016Z_425894720_UP1EF5O1IN4K0_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL

 

2019-05-24T195216Z_81097476_UP1EF5O1J74KI_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL
2019-05-24T195216Z_81097476_UP1EF5O1J74KI_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-SIBYL

 


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Sibyl

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